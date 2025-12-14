پخش زنده
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه از آغاز طرح زمستانی پلیس راه کرمانشاه همزمان با سراسر کشور از۲۵ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری با بیان اینکه اجرای طرح زمستانی تا ۲۰ اسفند ادامه خواهد دارد خاطر نشان کرد: در این طرح در کنار ۹۵ تیم خودرویی پلیس راه، نیروهای راهداری، هلال احمر و اورژانس نیز حضور خواهند داشت.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه افزود: در طول اجرای طرح زمستانی پلیسراه نیروهای امدادی به صورت شبانهروزی در گردنههای برفگیر استان شامل گردنه قلاجه در مسیر شهرستان اسلام آبادغرب به ایلام، گردنه بیدسرخ در مسیر شهرستان صحنه به شهرستان کنگاور و گردنه ملهماس در مسیر بیستون به شهرستان سنقر و کلیایی مستقر میشوند.
وی افزود: در روزهای برفی و بارانی نیز، نیروهای امدادی در گردنههای چهارزبر، حسنآباد، سرمیل، دالانی، خسروآباد، پلنگانه، نمازگه و خراجیان نیز گشتزنی ۲۴ ساعته دارند.
جعفری از رانندگان خواست هنگام تردد در جادهها حتما به نکات ایمنی توجه کنند و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.