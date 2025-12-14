پخش زنده
استفاده از گرما تابش و میز آتشدان در مراکز گردشگری و تجاری خراسان رضوی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بهرهبرداری شرکت گاز خراسان رضوی گفت: استفاده از گرما تابش، شعله نگهبانی و پارکبان، شعله زیر تخت آلاچیق، شعله تزئینی رستورانی، میز آتشدان و هرگونه وسیله گرمایشی مشابه در رستورانها، کافیشاپها، تالارها، مراکز گردشگری و اماکن تجاری ممنوع است و با متخلفان بدون اغماض برخورد میشود.
فرشید دشتی افزود: استفاده از تجهیزات گرمایشی خارج از ضوابط قانونی، با قطع گاز و جریمه همراه خواهد بود.
وی اضافه کرد: هرگونه لولهکشی، شیلنگکشی و تغییر در تاسیسات گاز که مغایر با نقشه اولیه تأییدشده توسط نظام مهندسی باشد، تخلف محسوب شده و مشترکان موظفاند نسبت به جمعآوری فوری این تجهیزات اقدام کنند، در غیر این صورت، جریان گاز واحد مربوطه قطع خواهد شد.
مدیر بهرهبرداری شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این که مکاتبات اداری و پیامک اطلاعرسانی ممنوعیت استفاده از این وسایل پیش از این برای صاحبان مجموعههای تفریحی و رستورانها ارسال شده است، اظهار کرد: بازرسیهای میدانی شرکت گاز همزمان با کاهش محسوس دما، بهصورت جدی و مستمر با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر قطع گاز، جمعآوری وسایل گرمایشی غیرمجاز نیز در دستور کار قرار دارد.
دشتی با تاکید بر مدیریت مصرف گاز تاکید کرد: دمای محیط ادارات، اماکن عمومی، آموزشی، رستورانها، اماکن پذیرایی و مراکز گردشگری باید حداکثر روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود تا ضمن رعایت استانداردهای ایمنی، امکان تأمین پایدار گاز برای همه مشترکان فراهم شود.