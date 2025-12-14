پخش فیلم «دیوانه از قفس پرید» به یاد صدای ماندگار «ناصر طهماسب» و بازخوانی بخشی از مبارزات تاریخ انقلاب اسلامی در مستند «آن روزها» از قاب شبکه های سیما روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش به مناسبت زادروز ناصر طهماسب، فیلم «دیوانه از قفس پرید» را با دوبله ماندگار این دوبلور برجسته پخش می‌کند؛ دوبله‌ای که همچنان در حافظه مخاطبان زنده است.

«دیوانه از قفس پرید» به کارگردانی میلوش فورمن دوشنبه ۲۴ آذر ماه ساعت ۱ بامداد روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رندل پاتریک مک‌مورفی را دستگیر می‌کنند و به حکم دادگاه او را برای بررسی وضعیت روانی اش به بیمارستان روانی ایالتی می‌فرستند.

مک مورفی، با مقررات سخت و غیر انسانی تیمارستان که توسط زن سرپرستاری اعمال می‌شود مخالفت می‌کند و…

بازیگرانی، چون جک نیکلسن، لوییز فلچز، دنی دویتو، برد دوریف، ویل سمپسن و کریستوفر لوید در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«دیوانه از قفس پرید» نامزد ۹ جایزه اسکار شد و ۵ جایزه بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اقتباسی را بدست آورد.

ناصر طهماسب متولد ۲۴ آذر ۱۳۱۸، یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین هنرمندان در عرصه هنر دوبله ایران بود و گویندگی به جای جک نیکلسون در «دیوانه از قفس پرید» نمونه‌ای از اثر ماندگار او در دوبله است.

مستند «آن روزها»

در تاریخ پرالتهاب انقلاب اسلامی، روز بیست و سوم آذرماه سال ۱۳۵۷ با حمله طرفداران رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد برگ دیگری از جنایات این رژیم رقم خورد.

مستند «آن روزها» با بازخوانی تاریخی حوادث این روز به استناد تصاویر آرشیوی روز یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۹:۳۰ بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

این مستند به کارگردانی «سیدمرتضی سیدی نژاد»، تهیه کنندگی «عبدالله حاجی محمدی» و روایت «علی اصغر نعیم آبادی» بینندگان را در بازخوانی قسمتی از مسیر تاریخ انقلاب اسلامی همراهی می‌کند.

بیست و سوم آذر ماه سال، ۱۳۵۷ چماق به دستان رژیم پهلوی با حمایت نیرو‌های امنیتی از در جنوبی وارد باغ بیمارستان امام رضا (ع) شده و به بخش اطفال آن هجوم آوردند.

آنها ضمن شکستن اثاثیه داخل شروع به تیراندازی نیز کردند.

در این حادثه که ۱۶ مجروح در پی داشت، طفلی ۹ ماهه و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.