جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری و جمعآوری هزار و ۵۶ خرده فروش و معتاد متجاهر در طرح سه روزه پلیس در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سردار "یوسف ملکزاده" اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر، ماموران انتظامی طی سه روز گذشته در مناطق مختلف استان عملیاتهای هدفمند انجام دادند.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، ماموران انتظامی ضمن دستگیری و جمعآوری یک هزار و ۵۶ نفر خرده فروش و معتاد متجاهر، موفق شدند ۴۸۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۲۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان را نیز توقیف کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با تاکید بر تداوم این طرحها، گفت: طرحهای مبارزه با مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و با همکاری و نهادهای مسئول، تلاش میکنیم فضای امن و آرامی برای شهروندان فراهم شود