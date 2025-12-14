پخش زنده
امروز: -
آنفولانزا میتواند برای همه افراد تا حدودی خطرناک باشد، اما برای زنان باردار بسیار جدیتر است. آنفولانزا در بارداری میتواند منجر به عوارض شدیدی برای مادر و جنین شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آنفولانزا یک بیماری ویروسی رایج و مسری است که معمولاً در فصول سرد سال شیوع پیدا میکند. این بیماری به راحتی از طریق انتقال ذرات از هوا و سطوح، برای مثال حین صحبت کردن، عطسه یا سرفه، به دیگران قابل انتقال است.. گاهی پزشک متخصص زنان برای پیشگیری از ابتلا به این عوارض، مادر را در بیمارستان بستری میکند.
این ویروس با آلوده کردن ریهها، بینی و گلو، علائمی شبیه سرماخوردگی ایجاد میکند. شما میتوانید با استنشاق ذرات ریز ویروس در هوا یا تماس با سطوح آلوده به این ویروس مبتلا شوید. جالب است بدانید که شما حتی قبل از اینکه متوجه شوید بیمار شدهاید، میتوانید ویروس را به دیگران منتقل کنید. دورۀ مسری بودن آنفولانزا از یک روز قبل از شروع علائم تا حدود یک هفته بعد از آن ادامه دارد. از علائم آنفولانزا در بارداری میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
احساس گلو درد
آبریزش بینی
ابتلا به دردهای عضلانی
گرفتگی بینی
سردرد و خستگی
سرفۀ خشک
لرز
کاهش اشتها
شروع ناگهانی تب
آیا واکسن آنفولانزا در بارداری مجاز است؟
واکسن آنفولانزا به مدت بیش از نیم قرن به میلیونها زن باردار تزریق شده و سابقۀ ایمنی بسیار خوبی از خود نشان داده است. سازمانهای معتبر مانند مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC) و کمیتۀ مشاوره روی اقدامات ایمن سازی (ACIP) اکیداً توصیه میکنند که تمام زنان باردار، صرف نظر از مرحلۀ بارداری، واکسن آنفولانزا را دریافت کنند. شواهد علمی قوی نشان میدهند که این واکسن نه تنها برای مادر، بلکه برای نوزاد نیز بی خطر است و از آنها در برابر عوارض جدی آنفولانزا محافظت میکند.
داروهای مجاز آنفولانزا در بارداری
خانمهای باردار اغلب نگران مصرف دارو در دوران بارداری هستند. به خصوص در زمان سرماخوردگی و آنفولانزا، این نگرانی بیشتر میشود. بهتر است بدانید که برخی داروها برای خانمهای باردار بی خطر هستند، اما برخی دیگر ممکن است عوارضی داشته باشند.
به طور کل به دلیل تغییرات بدن در دوران بارداری، تأثیر داروها بر جنین و احتمال تداخلات دارویی نباید هیچ دارویی از جمله داروهای آنفولانزا را به صورت خودسرانه مصرف کنید. از سری داروهایی که برای این دوران نسبتاً بی خطر هستند میتوانیم موارد زیر را نام ببریم:
استامینوفن (تایلنول): این دارو برای کاهش تب و درد در دوران بارداری معمولاً بی خطر است. با این حال، بهتر است قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.
کلرفنیرامین (کلر-تریمتون): این دارو برای کاهش آبریزش بینی و عطسه ممکن است در دوران بارداری استفاده شود، اما در دوران شیردهی توصیه نمیشود.
دیفن هیدرامین (بنادریل): این دارو نیز برای کاهش علائم آلرژی و سرماخوردگی ممکن است استفاده شود.
چه داروهایی برای سرماخوردگی در دوران بارداری توصیه نمیشود؟
سودوافدرین (سودافد): این دارو در سه ماهۀ اول بارداری به دلیل خطر ایجاد نقص مادرزادی جنین توصیه نمیشود. همچنین، در صورت داشتن فشار خون بالا یا بیماری قلبی، مصرف آن خطرناک است.
اکثر داروهای ترکیبی: بسیاری از داروهای آنفولانزا، ترکیبی از چندین ماده مؤثر هستند. برخی از این مواد ممکن است برای زنان باردار خطرناک باشند.
کدام داروهای طبیعی برای درمان آنفولانزا در بارداری مؤثر هستند؟
در دوران بارداری، بسیاری از خانمها ترجیح میدهند از داروهای طبیعی برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده کنند. روشهایی مثل غرغره کردن آب نمک گرم، استراحت کافی، نوشیدن آب گرم با عسل و استفاده از بخور مرطوب میتوانند به تسکین علائم کمک کنند. همچنین، مصرف ویتامین سی و روی نیز میتواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. اما فراموش نکنید که قبل از استفاده از هر روش درمانی، حتماً با پزشک یا ماما خود مشورت کنید.
مدت زمان آنفولانزا در بارداری
بسته به ویروس آنفولانزا و شدت آن، معمولاً بیمار بین ۳ روز تا ۱ هفته درگیر آن است. اگر پزشک برای شما داروی ضد ویروسی تجویز کرده است، معمولاً ظرف یک یا دو روز باید بهبودی در علائم خود را مشاهده کنید. برای تسکین موقتی تب و درد میتوانید از داروهای بدون نسخه استفاده کنید. اگر پس از گذشت حدود یک هفته احساس بهبودی نکردید، حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.
واکسن آنفولانزا در بارداری
واکسن آنفولانزا، بهترین سپر دفاعی در برابر این بیماری است. مطالعات متعدد نشان دادهاند که واکسن آنفولانزا، به ویژه برای زنان باردار، بسیار مؤثر و ایمن است. تزریق این واکسن نه تنها خطر ابتلا به آنفولانزا را به نصف کاهش میدهد، بلکه خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل آنفولانزا را نیز تا ۴۰ درصد کاهش میدهد.
علاوه بر این، واکسن آنفولانزا از نوزادان نیز محافظت میکند و خطر ابتلای آنها به این بیماری را در ماههای اولیه زندگی به شدت کاهش میدهد. به یاد داشته باشید که زنان باردار باید از واکسن تزریقی آنفولانزا استفاده کنند و از واکسن به شکل اسپری بینی خودداری کنند.
آیا برای جنین خطر دارد؟
خیر مطالعات نشان دادهاند که واکسن آنفولانزا در بارداری خطری برای جنین ندارد. به زبان سادهتر، واکسن آنفولانزا یک هدیۀ ارزشمند برای نوزاد شماست. با تزریق این واکسن در دوران بارداری، شما به طور غیرمستقیم به نوزادتان ایمنی در برابر آنفولانزا را هدیه میدهید. آنتی بادیهای ایجاد شده توسط واکسن از طریق جفت به جنین منتقل شده و به او کمک میکنند تا در برابر این بیماری مقاوم شوند. همچنین، شیر مادر نیز حاوی این آنتی بادیهاست و به این ترتیب، نوزاد شما حتی پس از تولد نیز از قدرت محافظت این واکسن بهرهمند خواهد شد.
آیا مادر را ایمن میکند؟
بله بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات، واکسن آنفولانزا در مادران باردار میتواند تا ۵۰ درصد بیش از سایر افراد غیر باردار از آنها در برابر ویروس این بیماری محافظت کند.
تشخیص آنفولانزا در بارداری
برای تشخیص دقیق آنفولانزا در دوران بارداری، پزشک شما ممکن است آزمایشهای خاصی را درخواست کند. این آزمایشها معمولاً شامل تستهای تشخیص سریع آنفولانزا (RIDT) یا سنجش مولکولی سریع هستند.
در این آزمایشها، با استفاده از یک سواب پنبهای، نمونهای از ترشحات بینی یا گلو گرفته و در آزمایشگاه بررسی میشود. نتایج این آزمایشها معمولاً ظرف مدت کوتاهی آماده میشود تا پزشک بتواند سریعتر درمان مناسب را برای شما آغاز کند. البته پزشک ممکن است بر اساس علائمی که دارید هم تشخیص دهد که به آنفولانزا مبتلا شدهاید.
بهترین راه برای محافظت از خود و نوزادتان در برابر آنفولانزا، تزریق واکسن آنفولانزاست. این واکسن نه تنها برای مادر، بلکه برای نوزاد نیز سپر دفاعی محکمی ایجاد میکند. مطالعات متعدد نشان دادهاند که واکسن آنفولانزا در دوران بارداری کاملاً بی خطر است و از عوارض جدی آنفولانزا در مادر و نوزاد پیشگیری میکند. برای مثال، برخی مطالعات نشان دادهاند که واکسیناسیون آنفولانزا خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتلا به آنفولانزا را در زنان باردار به طور قابل توجهی کاهش میدهد.
از طرف دیگر، آنتی بادیهای ایجاد شده توسط واکسن از طریق جفت به نوزاد منتقل میشوند و به او ایمنی اولیهای در برابر آنفولانزا میدهند. حتی پس از تولد، شیر مادر نیز حاوی این آنتی بادیهاست و به محافظت از نوزاد ادامه میدهد. به همین دلایل و برای کاهش عوارض آنفولانزا در بارداری، واکسیناسیون بهترین راه برای پیشگیری است. علاوه بر واکسیناسیون، رعایت نکات زیر نیز میتواند به پیشگیری از آنفولانزا کمک کند:
دوری از افراد بیمار: تا حد امکان از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری کنید.
شستشوی مرتب دستها: با آب و صابون به طور مرتب دستهای خود را بشویید.
پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه: برای جلوگیری از انتشار ویروس، هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج بپوشانید.
تمیز کردن سطوح: سطوحی را که به طور مرتب با آنها تماس دارید، با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید.