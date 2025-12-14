پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: سویه جدید بیماری تب برفکی دام به نام "اگزوتیک" در استان با کمترین تلفات و خسارت کنترل و مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی فیضی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای بومی و منطقهای است که علاوه بر سایر کشورها در کشور ما و در اردبیل مشاهده شده است.
وی اظهار کرد: شیوع بیماری تب برفکی امسال با ورود سویه جدیدی به نام "اگزوتیک" که هر چند سال یکبار با جهش ویروسی رخ میدهد، گستردهتر بوده و پس از شیوع آن از استانهای جنوبی، کل کشور و به تبع آن استان اردبیل نیز درگیر این بیماری شد.
وی بیان کرد: ریشهکن کردن بیماری تب برفکی دام غیرممکن نیست، اما میتوان با اقداماتی مانند قرنطینه، رعایت موارد بهداشتی و واکسیناسیون این بیماری را کنترل و مهار کرد.
مدیرکل دامپزشکی اردبیل اضافه کرد: در همین راستا با تلاش شبانهروزی همکاران هماینک بیماری تب برفکی دام در استان کنترل و مهار شده و جای نگرانی وجود ندارد.
فیضی با اشاره به شناسایی ۶ کانون درگیر بیماری تب برفکی دام در نقاط مختلف استان اردبیل، ادامه داد: با اتخاذ استراتژی و نقشه راه کلی و انجام اقدامات ترکیبی مانند امنیت زیستی، قرنطینه و واکسیناسیون موفق شدیم این بیماری را در استان اردبیل با کمترین تلفات و خسارت کنترل و مهار کنیم.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: دامپزشکی اردبیل در کنترل و مهار بیماری تب برفکی دام جزو استانهای برتر و موفق کشور است
فیضی با تقدیر از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، استاندار و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، افزود: مسئولان استان به ویژه شخص استاندار با درک عمیق موضوع و اینکه امنیت غذایی مردم شوخی بردار نیست و تبعات امنیتی و اجتماعی زیادی دارد، اعتبارات لازم برای تهیه واکسن مورد نیاز با هدف مقابله با شیوع بیماری تب برفکی دام در نقاط مختلف استان را در اختیار اداره کل دامپزشکی استان قرار داد.
وی با بیان اینکه خسارت و تلفات وارده به دامهای کانونهای درگیر با بیماری تب برفکی در استان اردبیل فقط نیم درصد بود، اظهار کرد: این موفقیت با حمایت مسئولان عالی استان، تلاش شبانهروزی همکاران و همکاری عشایر، روستاییان و دامداران حاصل شد.
وی بیان کرد: به دنبال این موفقیت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور با حضور در استان اردبیل به بررسی و ارزیابی میدانی پرداخته و موفق بودن اجرای طرح در استان را تایید کردند.