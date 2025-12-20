چهار و نیم میلیون هکتار طرح آبخیزداری در استان اصفهان در دست مطالعه و از این میزان یک میلیون و هفتصد هزار هکتار آماده اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سراسر استان اصفهان ۱/۵ همت اعتبار نیاز است تا این طرح‌ها اجرا و به بهره برداری برسد.

محمد علی کاظمی افزود: اداره کل منابع طبیعی استان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سال جاری توانسته از اعتبارات ابلاغ شده ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار جذب و به طرح‌های اولویت دار در سطح استان اختصاص دهد.

وی همچنین به اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: اولین طرح آبخیزداری استان اصفهان امسال با ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در قالب بند‌های سنگی ملاتی در حوزه آبخیز شهری شهرستان اجرا شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: در سمیرم که یکی از شهرستان‌های جنوب استان اصفهان با جغرافیای کوهستانی است ۱۰ بند خاکی، ۳۳۳ بند سنگی ملاتی و ۷ هزار هکتار طرح زیست محیطی را منابع طبیعی این شهرستان اجرا کرده است.