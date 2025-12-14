پخش زنده
دوره تخصصی جستوجو و نجات در حوادث حمل و نقل جادهای در سروستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سروستان گفت: دوره تخصصی جستوجو و نجات در حوادث حملونقل جادهای با حضور ۲۱ نفر از امدادگران و با هدف ارتقای توان عملیاتی و آمادگی در سوانح جادهای در این شهرستان برگزار شد.
قریشی افزود: در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان با تجهیزات تخصصی خودرو نجات، نحوه کاربری صحیح آنها و اصول ایمنی در عملیاتهای جاده و نجات مصدومان تصادفات آشنا شدند.
وی بیان کرد: همچنین آموزشهایی در خصوص خودرو آمبولانس، تجهیزات پزشکی و امدادی موجود در آن و نحوه بهکارگیری صحیح این امکانات در صحنه حادثه ارائه شد.
رییس شعبه جمعیت هلال احمر سروستان گفت: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون علمی و تئوری، به امدادگرانی که موفق به کسب نمره قبولی شدند گواهینامه پایان دوره داده شد.
شهرستان سروستان در جنوب شرق و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.