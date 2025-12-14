پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: الگوی مشارکت در انتخابات شوراها تغییر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نائب رئیس هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی گفت: پیش از این آرا در انتخابات شوراها به دلیل همزمانی دو انتخابات متاثر از رقابتهای ریاست جمهوری بود، اما با جدایی انتخابات شوراها و برگزاری مجزا در این دوره، الگوی مشارکت و رای مردم نیز تغییر میکند.
علی اصغر نخعی راد افزود: پیش از این مردم پای صندوق رای میآمدند تا برای انتخابات ریاست جمهوری رای دهند و در کنار آن در انتخابات شوراها نیز شرکت میکردند، اما در این دوره تمرکز بر انتخابات شوراهاست و در این میان شناخت از نامزدها به خصوص در کلانشهرها سخت شده است.
وی گفت: مردم در این دوره باید با توجه به کارآیی شوراها و شهرداریها به این نتیجه و رشد برسند که حضورشان در انتخابات در روند خدمترسانی شهرداریها موثر است.
نماینده مردم مشهد و کلات بیان کرد: اگر جریانات و فعالان اجتماعی و شهری موفق شوند شناخت لازم در زمینه اهمیت مشارکت در انتخابات را در مردم ایجاد کنند میتوان گفت هفتمین دوره انتخابات شوراها یک مزیت است.
نخعی راد ادامه داد: الگوی رای در شهرهای کوچک و روستاها با توجه به شناخت و ارتباطاتی که مردم از یگدیگر دارند و روابط خانوادگی و قومی منسجم با شیوه رای گیری در شهرهای بزرگ متفاوت است و پیش بینی میشود مشارکت در روستاها و شهرهای کوچک به نسبت شهرهای بزرگ بالا باشد.
وی گفت: در کلانشهرها که مردم ارتباطات اجتماعی و قومی با نامزدها ندارند به دلیل نبود شناخت از نامزدها، مشارکت کمتر از شهرهای کوچک است مگر اینکه افراد بواسطه دغدغه اجتماعی و دینی و همچنین رسیدن به این رشد اجتماعی که مشارکتشان بر سرنوشت شهرشان تاثیر دارد در انتخابات شرکت کنند.
نائب رئیس هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی ادامه داد: لیست یا فهرستهای انتخاباتی در رقابت شوراها در شهرهای بزرگ زمانی اهمیت پیدا مییابد که بتواند مردم را پای صندوقهای رای آورد.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.