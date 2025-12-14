مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: بانوان فرهنگی علاوه بر انتقال دانش، انسان پروری، امیدآفرینی و اعتمادسازی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در ویژه برنامه گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و هفته مادر و زن که در قالب صبحگاه مشترک اداری برگزار شد، گفت: بانوان فرهنگی علاوه بر انتقال دانش، انسان پروری، امیدآفرینی و اعتمادسازی می‌کنند.

ندا نظامی با قدردانی از نقش اثرگذار زنان در عرصه تعلیم و تربیت گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از زنانی سخن بگوییم که هم‌زمان معلم، مدیر، مادر و آینده‌ساز هستند؛ زنانی که کلاس درس آنان تنها به مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه خانه، جامعه و آینده این سرزمین را با صبر، دانایی و مهر خود می‌سازند.

وی با تأکید بر جایگاه معلمان زن به عنوان نقطه تلاقی دانش و تربیت افزود: معلمان، به‌ویژه بانوان فرهنگی، نه‌تنها دانش منتقل می‌کنند بلکه انسان می‌پرورانند، امید می‌کارند، اعتماد می‌سازند و خودباوری را در دل دانش‌آموزان نهادینه می‌کنند. در مدرسه، نگاه آرام و دلگرم‌کننده معلمان پناه دانش‌آموزان است و در جامعه، ثمره تلاش آنان در نسلی مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و آگاه نمایان می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان خاطرنشان کرد: هرگاه از پیشرفت، آرامش اجتماعی و تقویت بنیان خانواده سخن گفته می‌شود، بخش بزرگی از آن مرهون تعهد، نجابت حرفه‌ای و نقش بی‌بدیل بانوان فرهنگی در نظام آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به الگوی والای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها تصریح کرد: آن حضرت به ما آموختند که زن می‌تواند هم‌زمان با حضور مؤثر اجتماعی، محور عاطفه، اخلاق و تربیت باقی بماند و معلمان زن امروز، تجلی عینی و عملی این الگو در جامعه هستند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند بانوان فرهنگی در کلاس‌های درس و در مسیر تربیت نسل آینده، ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن سلامت، آرامش و حمایت‌های مؤثر، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر جایگاه بانوان در عرصه تعلیم و تربیت کشور باشیم.

بر پایه این گزارش، ویژه برنامه گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و هفته مادر و زن با مشارکت امور بانوان و معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل در قالب صبحگاه مشترک اداری با حضور مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و... با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله تک نوازی سنتور، دونوازی دف و تنبک و اجرای سرود توسط دانش آموزان دختر، مولودی خوانی، تجلیل از بانوی فرهنگی جانباز نیره شمسی و قرعه کشی در سالن اجتماعات شهید ایرانمنش اداره کل برگزار شد.

گفتنی است: طراحی دکور سالن و فضای بیرون توسط هنرجویان هنرستان‌های مدرس و فرهنگیان ناحیه ۲ و هنرستان رازی ناحیه ۱ انجام شده بود.