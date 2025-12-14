به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان همدان گفت: سال‌گذشته ۵۶ هزار کودک سه تا ۶ سال استان در ۵۵ پایگاه فعال غربال شدند، سه هزار و ۴۸۲ کودک که یا با بینایی سنج همکاری نکردند یا مشکوک به اختلالات بینایی شامل آمبلیوپی و عیوب انکساری چشم بودند به سطح ۲ (متخصص چشم پزشک) ارجاع داده شد که از این تعداد ۹۹۱ کودک دارای اختلالات بینایی و ۴۹۶ کودک مبتلا به تنبلی چشم شناسایی شدند.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ هزار کودک در استان همدان غربالگری بینایی شده‌اند، در حال حاضر ۵۶ پایگاه غربالگری بینایی فعال در استان مشغول ارائه خدمات هستند، این شبکه با همکاری ۵۶ نیروی غربالگر و ۲۰ اپتومتریست اداره می‌شود.

محمد قادری افزود: این اختلال که به طور معمول در یک چشم دیده می‌شود به دلیل اختلال دید چشم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب انکساری (دوربینی، نزدیک بینی، یا آستیگماتیسم)، انحراف چشم (لوچی یا استرابیسم)، یا نبود شفافیت مسیر بینایی ناشی از عواملی مانند آب مروارید، کدورت قرنیه، یا افتادگی پلک رخ می‌دهد.

او تاکید کرد: انجام تمرینات چشمی مانند نقاشی کردن، بازی خط و نقطه، کتاب خواندن، خمیر بازی در کنار سایر روش‌های درمانی می‌تواند بر بهبود دید کودک اثر بگذارد و آن را تسریع کند.