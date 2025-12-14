پخش زنده
شهر بریس و ۷ روستای مسیر با جمعیت ۱۰ هزار نفر تا دهه فجر از چرخه آبرسانی سیار خارج میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: خط انتقال آب از پسابندر به بریس با لوله به قطر ۳۰۰ میلیمتر در حال اجراست و تاکنون ۱۲۵ کیلومتر لولهگذاری در بخشهای مختلف شامل خطوط انتقال و شبکه توزیع بریس و ۷ روستای مسیر انجام شده است.
فرهاد سرگلزایی در بازدید از طرح آبرسانی پسابندر به بریس، افزود:این طرح در قالب مجتمع آبرسانی نوار ساحلی شهرستان دشتیاری اجرا میشود و بر اساس برنامهریزیها، تا دهه مبارک فجر بهصورت اضطراری وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد تا نیاز آبی منطقه تأمین شود و با تکمیل ایستگاههای پمپاژ و مخازن ذخیره به طور کامل بهرهبرداری میشود.
وی با اشاره به اهمیت اجتماعی طرح تاکید کرد: با بهرهبرداری از این طرح، بریس و تمامی روستاهای مسیر از چرخه آبرسانی سیار خارج خواهند شد و بیش از ۱۰ هزار نفر از آب شرب پایدار برخوردار میشوند و این عدد در افق طرح به بیش از ۱۵ هزار نفر میرسد.