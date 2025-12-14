کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا ظهر امروز در اکثر نقاط استان رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

پیش بینی رگبار باران، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در هرمزگان، ۲۳ آذر

پیش بینی رگبار باران، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در هرمزگان، ۲۳ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: تداوم فعالیت موج بارشی اول در استان و ناپایداری جوی ودریایی تا اواخر وقت امروز پیش بینی می‌شود و بعدازظهر و شب تمرکز بارش‌ها بیشتر در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا نیز امروز با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی نسبتاً مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند.

سی سی پور گفت: از بامداد فردا دوشنبه ۲۴ آذر تا بعدازظهر دوشنبه، افزایش و گذر ابر در آسمان پیش بینی می‌شود و بارش موثری در سطح استان نخواهد بود.

او افزود: از فردا شب فعالیت سامانه بارشی دوم از سمت غرب در استان آغاز خواهد شد و در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که از مقادیر بارشی بیشتری نسبت به سامانه فعلی برخوردار خواهد بود و سبب ناپایداری جوی و دریایی و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در تردد‌های دریایی وهوایی در سطح استان خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از پنجشنبه ۲۷ آذر تا شنبه هفته آینده ۲۹ آذر، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان با شدت بسیار بیشتری فعالیت خواهد کرد.

سی سی پور گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها از اواسط هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب علاوه بر استان از استان‌های همجوار توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص انجام شود و از تردد‌های غیر ضرور جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه و افزایش رطوبت نسبی پیش بینی می‌شود.