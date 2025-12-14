به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همزمان با هفته پژوهش از ۴۲ پژوهشگر، سرآمد عملی، دانشمند یک درصد و دو درصد دانشگاه مراغه و پروفسور محمود رضا حقی فام از مفاخر علمی مراغه قدردانی شد.

در این مراسم برای سومین سال از محمود رضا حقی فام عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشمند حوزه برق و از مفاخر علمی مراغه تجلیل و قدردانی شد.

محمودرضا حقی فام عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بوده و دارای ۶۰۰ مقاله ژورنالی در مجلات بین المللی است.

این استاد دانشگاه مقالات خود را بیشتر در موضوعات شبکه توزیع، قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک و تولید پراکنده کار کرده است.

اصغر نوراله زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در این مراسم بر ارتباط بین صنعت و دانشگاه تاکید کرد.

نوراله زاده افزود: این پیوند عامل رشد علمی، خود کفایی و افزایش تولید در کشور خواهد شد.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر توسعه زیر ساخت‌های پژوهشی در دانشگاه‌های شهرستان تاکید کرد.

سید فرید موسوی افزود: توسعه آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها بر توسعه علمی کشور نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این مراسم گفت: تحقیق و پژوهش برای تولید علم باید در اولویت برنامه‌های اساتید دانشگاه قرار گیرد.

وی افزود: اساتید دانشگاه تلاش کنند طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی خود را به فناوری تبدیل کنند.

گفتنی است در پایان این مراسم از پژوهشگران و محققان دانشگاه مراغه تجلیل و قدردانی شد.