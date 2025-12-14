



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اتحادیه جهانی کشتی، ملی پوش وزن ۸۲ کیلوگرم استان فارسی را به عنوان برترین فرنگی‌کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.

«فرخی برای نخستین بار در مسابقات جهانی بزرگسالان به عضویت تیم ملی ایران درآمد و با شکست قاطع تمامی رقبا به نشان طلای جهان رسید.

فرخی با کسب ۱۷ پیروزی پیاپی و بدون باخت موفق به کسب ۴ نشان طلا در مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال، کشور‌های اسلامی و تورنمنت زاگرب کرواسی دست یافت. بولدزر ۲۳ ساله ایرانی فقط رقبای خود را نبرد بلکه آنها را تار و مار کرد.»