به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ اصغر بلکی وند گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست الیگودرز هنگام کنترل و پايش در سطح حوزه های آبی و رودخانه‌های این شهرستان سه گروه صیاد غیر مجاز را دستگیر کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز افزود: از این متخلفان علاوه بر ٢٠٠ کیلوگرام ماهی صید شده، ۴چهارچوب لنسر، سه تخته تور پرتابی سالیک و ۲۰۰ متر تور دامی کشف و ضبط شد.

بلکی وند بیانکرد: این متخلفان پس از انتقال به پاسگاه محیط بانی و تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از دوستداران محیط زیست خواست هر گونه تخلف محیط زیستی را با سامانه شبانه روزی ١۵۴٠ اطلاع دهند.