کارشناس هواشناسی: در اکثر مناطق ساحلی، جلگه‌ای و ارتفاعات استان بارش برف و باران داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، نوروزیان کارشناس هواشناسی با اشاره به موج بارشی در اکثر مناطق مازندران گفت: گرمترین نقطه استان قراخیل با ۲۳ درجه سانتی گراد و بلده با ۳ درجه سردترین نقطه استان در صبح امروز گزارش شده است.

وی در زمینه وضعیت فعلی آب و هوای استان افزود: وضعیت هم اکنون نشان می‌دهد در رامسر و نوشهر رگبار و رعد و برق باران داریم و بارش تگرگ نیز در رامسر گزارش شده است. هم اکنون در اکثر مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان هم بارندگی داریم.

کارشناس هواشناسی در ادامه تصریح کرد: از اواخر وقت امروز تا اواسط سه شنبه جو استان پایدار است و سامانه بارشی از اواسط وقت سه شنبه از غرب استان خواهیم داشت که عمده بارش این سامانه از بامداد چهارشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه است و این سامانه بارشی بارش پراکنده برف را در ارتفاعات استان در پی دارد.

نوروزیان عنوان کرد: از پنج شنبه به تدریج با کاهش ناپایداری رو‌به‌رو هستیم ولی دوباره از جمعه رگبار و باران آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: دریا امروز نیز مواج بوده و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.