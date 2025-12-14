با حضور امداد گران جمعیت هلال احمر، به ۲۰۸ مصدوم در هفته گذشته امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از انجام ۶۵ عملیات امدادی در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ آذر۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مأموریت‌ها، به ۲۰۸ نفر حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه شده است.

بمانعلی یوسفی کجانی افزود: این عملیات‌ها شامل حوادث ترافیکی، کوهستانی، صنعتی و کارگاهی، شهری و همچنین مراجعات حضوری بود که به همت تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان پوشش داده شد.

وی گفت: در این حوادث، ۱۱۱ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۱۵ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ۲۹ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به مشارکت گسترده نیرو‌های عملیاتی گفت: در مجموع ۸۹ تیم عملیاتی با حضور ۲۲۷ نفر کارمند و نجاتگر و با به‌کارگیری ۵۸ دستگاه آمبولانس و ۱۸ خودروی عملیاتی در پوشش این مأموریت‌ها فعالیت داشتند.