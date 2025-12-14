به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: حجم ورود این کالای اساسی به بندر چابهار بیش از یک میلیون و ۲۷۵ هزار تن بوده است.

قاسم عسکری‌نسب افزود: این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۸۵ درصدی داشته و جایگاه بندر چابهار را به سومین بندر کشور در این خصوص ارتقا داده است.

وی ادامه داد: مجموع کالای تخلیه شده شامل گندم، برنج، نهاده‌های دامی و سویا است که نقش مهمی در تأمین نیاز‌های اساسی کشور دارد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با امکانات و تجهیزات موجود در بندر چابهار امکان ارائه خدمات به انواع گروه‌های کالایی و رویه‌های گمرکی در بندر چابهار وجود دارد.