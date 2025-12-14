دانشجویان ۱۳ دانشگاه استان اصفهان در نشستی با مسئولان ارشد استان مطالبات، دغدغه‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود در حوزه‌های مختلف را عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این دیدار ابهامات موجود در حوزه‌های گوناگون از جمله سفر رئیس‌جمهور به اصفهان و وضعیت پیشرفت طرح‌های عمرانی استان را پاسخ داد.

وی در این نشست به بررسی تمام مطالبات و دغدغه‌های این قشر در حوزه‌های مختلف اعم از مسائل کلان استان و برخی مشکلات دانشگاه‌ها پرداخت و ضمن پذیرش انتقادات و پیشنهادات مطرح شده، پاسخ‌های لازم را در موضوعات مختلف ارائه کرد.

استاندار اصفهان گفت:در زمینه اولویت‌های ۳+۱ استان از ایده‌ها، رویداد‌ها و جشنواره‌های دانشجویی حمایت خواهیم کرد.

جمالی نژد با بیان اینکه سرمایه اصلی استان جوانان و دانشجویان است افزود: نباید اجازه دهیم که دیوار بی‌اعتمادی بین ما و جوانان گسل ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز داریم گفت: نخبگان دانشگاهی نقش‌آفرینان اصلی در حل مشکلات استان هستند و مشکلات پیچیده و چندوجهی امروز نیازمند حل معادلات چندوجهی و ایده‌های خلاقانه است و دانشجویان می‌توانند نقش به‌سزایی در این عرصه داشته باشند.