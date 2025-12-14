به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان اسکیت رولبال در آخرین اردو با تکمیل برنامه‌های فنی و بدنی، خود را برای حضور در جام جهانی آماده کردنند. کادر فنی تمرکز اصلی این مرحله را بر هماهنگی تیمی، مرور تاکتیک‌های نهایی و افزایش آمادگی مسابقه قرار داده بود.

فاطمه ادیبی‌فر، مهدیه مومنی، فاطمه عادل‌مهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی در اردوی پایانی حضور داشتند.

نجمه عبداله‌پور هدایت این تیم را برعهده دارد. ملی‌پوشان امروز یکشنبه عازم محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی شد.

هفتمین دوره جام جهانی امارات از ۲۴ آذرماه در دبی امارات آغاز و ۲۷ آذرماه هم با مشخص شدن تکلیف تیم‌های برتر به اتمام خواهد رسید.

متین حیدری داور بین المللی اسکیت رولبال برای نخستین بار بعنوان نماینده زنان ایران این رقابت‌ها را قضاوت میکند.