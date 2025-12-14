پخش زنده
بیش از ۵۶ میلیون هزار کیلوگرم پسماند خشک از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مشهد جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان مپ شهرداری مشهد گفت: جمعآوری پسماند خشک به طور عمده از سه روش درب منزل، ایستگاههای مبادله پسماند خشک و سامانههای هوشمند بازیافت آنلاین انجام میشود که سهم قابلتوجهی در بهبود شاخصهای زیستمحیطی شهر دارد.
مسعود رضوی با اشاره به روشهای مختلف جمعآوری پسماند خشک در شهر، افزود: البته بخشی از پسماند خشک تولیدی به ادارات و اصناف هم مربوط است؛ اما بخش زیادی از روشهای یاد شده جمعآوری میشود.
وی ادامه داد: در میان این روشها، بازیافت آنلاین به عنوان رویکردی نوین و مبتنی بر مشارکت مردمی رشد محسوسی داشته؛ بهطوریکه از ابتدای امسال تا پایان مهر، شش میلیون و ۳۴۶ هزار کیلوگرم، معادل شش هزار و ۳۴۶ تن پسماند خشک از این طریق جمعآوری شده است.
مدیرعامل سازمان مپ شهرداری مشهد با اشاره به مقایسه عملکردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، میزان پسماند جمعآوریشده از طریق سامانههای هوشمند شش میلیون و ۲۷۷ هزار کیلوگرم، معادل حدود شش هزار و ۲۸ تن بوده که حاکی از افزایش مشارکت شهروندان در استفاده از بسترهای هوشمند بازیافت است.
رضوی ادامه داد: افزایش استقبال مردم از بازیافت آنلاین، نشاندهنده ارتقای فرهنگ تفکیک از مبدأ و اعتماد شهروندان به خدمات الکترونیکی سازمان بوده و استفاده از اپلیکیشنهای هوشمند بازیافت و طرحهای تشویقی نقدی، انگیزه مشارکت مردم را دوچندان کرده است.
وی در پایان از شهروندان خواست با تداوم همکاری در طرحهای تفکیک پسماند و بهرهگیری از سامانههای هوشمند، در ساخت شهری سبزتر و پایدارتر سهیم باشند.