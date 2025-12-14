پخش زنده
معاون قضایی دادگستری استان کرمان گفت: بیش از ۲۰ هزار دانشآموز، ۲۰۱ مربی و ۸۶ ولی دانشآموز تحت آموزشهای حقوقی و قضایی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ضمن تشریح برنامههای عملیاتی این معاونت در سال ۱۴۰۴ گفت: طرح «قاضی مدرسه» که با مشارکت ۱۴۳ قاضی و برگزاری بیش از ۱۴۰ جلسه آموزشی در سال جاری، تاکنون در ۱۴۲ مدرسه استان کرمان اجرا شده و طی آن بیش از ۲۰ هزار دانشآموز، ۲۰۱ مربی و ۸۶ ولی دانشآموز تحت آموزشهای حقوقی و قضایی قرار گرفتهاند.
سید مهدی قویدل در جمع کارکنان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ضمن بیان اینکه اجرای طرح قاضی مدرسه از سالهای گذشته آغاز شده است، افزود: در سال ۱۴۰۳ این طرح با همکاری ۸۵ قاضی در ۳۴۲ مدرسه دخترانه و پسرانه اجرا شد و ۱۳ هزار و ۵۴۲ دانشآموز به همراه ۴۴۶ مربی و ۴۳۹ ولی دانشآموز آموزشهای حقوقی و قضایی را دریافت کردند و همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز این طرح در ۳۲ مدرسه اجرا شده بود.
وی اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در توانمندسازی دانشآموزان دانست و گفت: آموزش مفاهیم حقوقی و روندهای قضایی به دانشآموزان، به درک بهتر حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی آنها کمک کرده و توانایی حل اختلافات، دفاع از حقوق و مهارتهای اجتماعی را تقویت میکند و این آموزشها همچنین در کاهش آسیبهایی مانند خشونت، اعتیاد، تهدیدات فضای مجازی و سوءاستفادههای جسمی و جنسی نقش مهمی دارد.
وی ضمن بیان این مطلب که طرح قاضی مدرسه، بر اساس سند تحول قضایی و تأکیدات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با رویکرد پیشگیری رشدمدار و تعامل سازنده با آموزش و پرورش تدوین شده است، گفت: هدف از اجرای این طرح، افزایش دانش حقوقی، حمایت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی و فراهمسازی محیطی امن و قانونمدار در مدارس است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به ضرورتهای اجرای این طرح گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی و حل مسئله، توجه به عدالت ترمیمی، ایجاد بهداشت و ایمنی قضایی، بازاجتماعیکردن دانشآموزان متخلف، توجه به بحرانهای روحی و روانی و مقابله با رفتارهای پرخطر از مهمترین دلایل گسترش این طرح در مدارس استان است.
وی همچنین افزایش مشروعیت حقوق دانشآموزان، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد فرصتهای آموزشی برای کودکان دارای نیازهای ویژه را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد.
قویدل درباره محتوای آموزشی طرح نیز گفت: آشنایی با مبانی حقوقی کشور، حقوق کودک و نوجوان، مسئولیتهای قانونی، جرائم و تهدیدات فضای مجازی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، حقوق کار نوجوانان، آسیبهای اجتماعی و شیوههای حمایت از افراد آسیبدیده از مهمترین سرفصلهای آموزشی این طرح است که با همکاری قضات و مربیان در مدارس ارائه میشود.
وی تأکید کرد: با توجه به نتایج مثبت اجرای طرح در سالهای گذشته و استقبال مدارس، اجرای طرح قاضی مدرسه تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و تلاش میشود پوشش آن به مدارس بیشتری در سطح استان گسترش یابد.