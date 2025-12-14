به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتد پرس، شهردار رود آیلند آمریکا اعلام کرد در حادثه تیراندازی در دانشگاه براون، دو نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند، و حال زخمی‌ها وخیم است.

برت اسمایلی شهردار رود آیلند گفت: متاسفانه، امروز روزی است که شهر پراویدنس و ایالت رود آیلند دعا می‌کرد هرگز فرا نرسد. ما درباره اقدامات مربوط به خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی به جمعیت مردم در سایر نقاط شنیده بودیم، اما در اینجا نه.

شهردار رود آیلند در ادامه افزود: اما امروز بعد از ظهر، در ساعت ۴ بعد از ظهر، ما تماسی را ساعت ۴ و ۵ دقیقه دریافت کردیم. نخستین تماس در این ساعت از دانشگاه براون گرفته شد و در آن از تیراندازی به جمعیت خبر داده شد. می‌توانم تایید کنم که دو نفر امروز بعد از ظهر کشته شده‌اند، و هشت نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند، هر چند وضعیت آنها پایدار است. آنها در بیمارستان رود آیلند به سر می‌برند. اینها تنها موارد زخمی شدگان و قربانیانی است که ما در حال حاضر از آن اطلاع داریم. اما همانطور که اعلام کردم، مهم است یادآوری شود که این اعداد ممکن است تغییر کند.

برت اسمایلی تاکید کرد: ما هنوز در ساعت‌های اولیه (پس از وقوع رویداد) به سر می‌بریم. اما تا کنون، دو نفر جان باخته‌اند و هشت نفر در وضعیت بحرانی، اما پایدار در بیمارستان رود آیلند به سر می‌برند. به علاوه، تا این لحظه عامل تیراندازی هنوز بازداشت نشده است. یک پناهگاه برای منطقه بزرگ دانشگاه براون، مستقر شده است. اگر در پردیس دانشگاه براون یا نزدیک آن زندگی می‌کنید، از شما می‌خواهیم در منزل و در فضای داخلی بمانید. اگر اکنون در منزل نیستید، از شما می‌خواهیم تا زمانی که پناهگاه برقرار است به خانه باز نگردید.