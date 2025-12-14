معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید: خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی، در دیدار با خانواده شهیدان سید امیرحسین تقوی (فرزند خانواده) و سید محمدحسن احدی‌نژاد (داماد خانواده)، با گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا، گفت: شهدا برای مردم زنده هستند و عزت دارند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به دیدار با مادر خانواده شهیدان زینلی (حمیده پازوکی) به بیان روایتی از نحوه شهادت پدر و فرزندان این خانواده شهید در حمله رژیم صهیونی در دفاع مقدس ۱۲ روزه پرداخت و گفت: خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه جنایت رژیم اشغالگر صهیونیست در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیشتر از جنایات صدام در سال‌های دفاع مقدس بود، اظهار داشت: شهدا همیشه حضور دارند، گره از مشکلات باز می‌کنند و خانواده شهدا حضور آنها را احساس می‌کنند.

اوحدی با اشاره به جایگاه، مقام و منزلت شهدا و اینکه شهدا عند ربهم یرزقون هستند، گفت: شهدا در عالم معنا نسبت به خانواده خود دغدغه دارند و در آیات قرآن آمده است که شهدا با خانواده خود ارتباط معنوی برقرار می‌کنند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مقام خانواده شهدا به ویژه پدر و مادر شهید، در حدیث قدسی افزود: وقتی فرزندان شما خوان ضیافت الهی می‌شوند و به مقام شهادت می‌رسند، خداوند خود را جانشین فرزند در خانه خانواده شهید معرفی می‌کند و می‌فرماید: من جانشین فرزند شما در خانه‌تان هستم. به همین دلیل است که بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های خانواده‌های شهدا با عنایت خاص الهی برطرف می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: خداوند در ادامه این حدیث تاکید می‌کند که هر کس دل خانواده شهید را به دست آورد، رضایت خداوند را کسب کرده و هر کس دل آنان را برنجاند، گرفتار عذاب الهی خواهد شد.

خانواده شهید والامقام سید امیرحسین تقوی و شهید سید محمدحسن احدی‌نژاد، به بیان فضائل و ویژگی‌های اخلاقی این شهدا پرداختند. همچنین عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این دیدار حضور داشت.