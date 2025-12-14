به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم گفت: این گواهی بین‌المللی توسط اتحادیه اروپا برای شرکت دانش‌بنیان زیست دریاپروران آناهیتا با حمایت پارک زیست‌فناوری خلیج فارس قشم صادر شده است.

محمد شریف رنجبر افزود: این کود مناسب برای انواع گیاهان گلخانه‌ای، باغی و کشاورزی، افزایش میزان گل دهی، باروری و تشکیل میوه، افزایش میزان جذب عناصر در خاک، افزایش مقاومت گیاه به ویروس‌های گیاهی و افزایش تحمل در برابر تنش‌های محیطی، شوری آب و خاک است که رشد گیاهان را تسریع می‌کند و مقاومت آنها را در برابر تنش‌های محیطی افزایش می‌دهد.

وی گفت: این محصول ارگانیک، محرک رشد جلبکی، تهیه شده از جلبک دریایی قهوه‌ای خلیج فارس است.

رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم افزود: این جلبک درصد بالای عصاره جلبکی و اسید آلژینیک و انواع عناصر معدنی ضروری و کمیاب ماکرو و میکرو مورد نیاز انواع گیاهان دارد.

رنجبر گفت: هورمون‌های رشد با افزایش فعالیت فتوسنتزی موجب رشد بهتر و افزایش عملکرد گیاه می‌شود.

وی گفت: گواهی ارگانیک اتحادیه اروپا برای تولید این محصول در جزیره قشم نه تنها امکان صادرات انواع محصولات کشاورزی به کشور‌های اروپایی را فراهم می‌کند، بلکه به عنوان یک نشان کیفی قدرتمند، اعتبار محصول را در بازار‌های داخلی و منطقه‌ای نیز افزایش می‌دهد.

معتبرترین پارک علم و فناوری در حوزه زیست فناوری، در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد قشم با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خرداد سال ۱۳۸۷ و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده است.

۸۰ واحد فناور و دانش‌بنیان این پارک در حوزه‌های زیست فناوری دریا، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی فعالیت دارند که ۳۵ درصد آنها در زمینه زیست فناوری دریا متمرکز هستند.