فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای مرحله بیست و سوم طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۵۳ خرده فروش مواد مخدر و ۳۲۱ معتاد متجاهر دستگیر و جمعآوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، از اجرای مرحله بیست و سوم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.
وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده که به مدت ۷۲ ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتریها و پاسگاههای انتظامی استان اردبیل اجرا شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری ۳۲۱ معتاد متجاهر و ۵۳ خرده فروش مواد مخدر، کشف ۳۰ کیلو و ۴۳۹ گرم انواع مواد مخدر و ۶ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف ۶ دستگاه خودرو از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.
سردار تقوی در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرحهای انتظامی خاطرنشان کرد: تلفن ۱۳۰ و ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در رابطه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و سوداگران مرگ است.