استاندار ایلام گفت: مشکلات واحدهای تولیدی استان ایلام با همکاری دستگاه‌ها و بانک‌ها به‌صورت قانونی دنبال می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی مسائل و مشکلات شرکت پویانخ با تأکید بر حمایت قاطع از تولید و صیانت از نیروی کار، اظهار داشت: مشکلات واحد‌های تولیدی از جمله شرکت پویانخ با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی استان، به‌صورت شفاف و در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ موضوع محرمانه‌ای در این زمینه وجود ندارد، افزود: تمامی تصمیمات در چارچوب قانون و با اطلاع مدیران و مسئولان مربوطه اتخاذ خواهد شد و روند رسیدگی به‌صورت شفاف ثبت و گزارش می‌شود.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت حمایت از واحد‌های تولیدی استان تصریح کرد: برخی مشکلات تولیدکنندگان در صورت قرار گرفتن در مسیر قانونی و شفاف، با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد، ما موظفیم با پیگیری مستمر و قانون‌مداری، دغدغه‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

کرمی حفظ نیروی انسانی آموزش‌دیده را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان دانست و گفت: اجازه نخواهیم داد نیروی کار متخصص از چرخه تولید خارج شود و صیانت از اشتغال موجود به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تعدادی دیگر از واحد‌های تولیدی استان نیز با مشکلات مشابه مواجه هستند، عنوان کرد: اراده مدیریت استان بر این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهاد‌های نظارتی، مسائل این واحد‌ها حل‌وفصل شود. ما مدافع تولیدکنندگان هستیم و تلاش می‌کنیم دغدغه‌های مردم و کارگران این واحد‌ها کاهش یابد.

استاندار ایلام ادامه داد: در این نشست مقرر شد بانک ملی و سایر بانک‌های عامل استان، مشکلات مالی شرکت پویانخ را بررسی کرده و راهکار‌های لازم برای تداوم فعالیت این واحد تولیدی را ارائه دهند.

وی اعلام کرد: در صورت نیاز، موضوع در سطح ملی پیگیری خواهد شد و رایزنی با مدیران بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی کشور نیز انجام می‌گیرد تا مشکلات این شرکت به نتیجه برسد.

گفتنی است در این نشست مقرر شد در صورت نیاز، تسهیلات بانکی برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت شرکت در نظر گرفته شود و همچنین در صورت توقف موقت فعالیت، استفاده از بیمه بیکاری به‌عنوان راهکار حمایتی برای کارگران مطرح شد.