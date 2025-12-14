پخش زنده
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری گفت: پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری تنها مرجع تخصصی در حوزه میراثفرهنگی است، زیرا که این نهاد پژوهشی نه تنها تجمیع حوزههای علمی را در خود دارد، بلکه مورد رجوع نهادهای داخلی و خارجی نیز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ذاتالله نیکزاد در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار ۱۴۰۴ ، هفته پژوهش را فرصتی مغتنم برای پژوهشگاه و نهادهای پژوهشی دانست تا بتوانند تلاشهای یکساله خود را در حوزههای پژوهشی در معرض نمایش قرار دهند و مهمتر از آن با نهادهای مرتبط و متخصصین به اشتراک بگذارند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه با اشاره به اینکه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان نهاد مرجع و فعال در علوم میراثی شناخته شده و تقریبا تمامی حوزههای میراث فرهنگی را شامل میشود افزود : همزمان با هفته پژوهش در این نمایشگاه تلاش شده است تمامی فعالیتهای این نهاد پژوهشی در قالب کتاب، کاتالوگ، بروشور تخصصی، ویدئو، دیجیتالسازی آثار و ... که با رویکردهای پژوهشی تولید شده به بهترین شکل معرفی و در معرض دید عموم قرار گیرد. همچنین حاصل پژوهشهای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران به شکل مقاله و کتاب منتشر و معرفی شده است. معرفی و نمایش نتایج همایشها که بمنظور ایجاد فضایی علمی بین متخصصان حوزههای میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شده نیز بخش مهمی از موارد ارائه شده در این نمایشگاه است.
نیکزاد با بیان اینکه در حال حاضر میراث فرهنگی و گردشگری متأثر از بحرانهای منطقهای و جهانی است افزود: در این راستا تمرکز فعالیتهای ترویجی و معرفی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، از طریق شیوه نامه ها، دستور العمل ها، پژوهش و ... به سمت پرداختن به این بحرانها قرار گرفته که بخشی از آنها در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ به نمایش درآمده است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت : در بحث بحران آب معتقدیم که اگر از تجربه گذشتگان بهره برده بودیم امروز در این شرایط به سر نمیبردیم، و در این راستا یکی از مباحثی که در این نمایشگاه بازگو شده بحث آموختهها و دانستهها و میراث ناملموس مردم ایران است که از گذشته وجود داشته و یا مباحثی در خصوص فرونشستها و میراث طبیعی حاصل مداخلات انسانی که به آن پرداخته شده است. همچنین موضوع زبانهای در خطر، از مباحثی است که همواره دغدغه پژوهشگاه بوده و حاصل فعالیتهای این حوزه نیز معرفی شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه با بیان اینکه علاوه بر حوزههای پژوهشی که دستاورهای علمی داشته است در حوزههای فناوری نیز مواردی از فعالیتهای پژوهشگاه در این غرفه ارائه شده است، به مباحثی همچون فناوریهای کهن و استحصال فلزات که از دیرباز وجود داشته و کاربردهای امروزی این روشهای کهن در قالب محصولات کاربردی سازی اشاره کرد که در این نمایشگاه معرفی شدهاند.
نیکزاد گفت: تلاش کردیم بخشی از محتوای نمایشگاه را به معرفی نحوه ارتباط پژوهشگاه با مراکز علمی و پژوهشی نظیر دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، پژوهشگران آزاد و ... اختصاص دهیم و به معرفی زیست بوم علمی پژوهشگاه بپردازیم. اینکه میگوییم پژوهشگاه تنها مرجع تخصصی در حوزه میراث فرهنگی است به این معنا است که این نهاد پژوهشی هم تجمیع حوزهای علمی را در خود دارد و هم مورد رجوع نهادهای داخلی و خارجی است.
وی افزود : از این جهت است که زیست بوم علمی پژوهشگاه اهمیت پیدا می کند و حوزههای متنوع آن است که آن را تعریف میکند نه تک حوزهای و تک بعدی بودن آن و رابطه اینها مهم است که تلاش کردیم در این نمایشگاه در قالب اینفوگرافی ها، نمودارها و ... تعریف شود تا رابطه این حوزههای دانش و هنر که در پژوهشگاه وجود دارند معرفی شوند.
غرفه پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار تا ۲۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بینالمللی تهران سالن شماره ۶ غرفه ۲/۲ میزبان علاقمندان است.