ترامپ مجبور شد خبر اشتباه درباره بازداشت مظنون تیراندازی در دانشگاه براون را اصلاح کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با انتشار دو پیام پی در پی به تیراندازی در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند واکنش نشان داد.
ترامپ در پیام اول نوشت: «در جریان تیراندازیای که در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند رخ داد، قرار گرفتهام. افبیآی در محل حضور دارد. مظنون، بازداشت شده است. خداوند قربانیان را رحمت کند و از خانوادههای آنها محافظت نماید!»
ترامپ در پیام دوم، این نکته را تصحیح کرد که فرد مظنون هنوز بازداشت نشده است و نوشت: «پلیس دانشگاه براون بیانیه قبلی خود را اصلاح کرد – فرد مظنون، بازداشت نشده است.»