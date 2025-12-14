به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار دو پیام پی در پی به تیراندازی در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند واکنش نشان داد.

ترامپ در پیام اول نوشت: «در جریان تیراندازی‌ای که در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند رخ داد، قرار گرفته‌ام. اف‌بی‌آی در محل حضور دارد. مظنون، بازداشت شده است. خداوند قربانیان را رحمت کند و از خانواده‌های آنها محافظت نماید!»

ترامپ در پیام دوم، این نکته را تصحیح کرد که فرد مظنون هنوز بازداشت نشده است و نوشت: «پلیس دانشگاه براون بیانیه قبلی خود را اصلاح کرد – فرد مظنون، بازداشت نشده است.»