به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرهنگ عیسی جمشیدی بیان کرد: فراخوان جشنواره شعر ایران مهر از اوایل آبان امسال در استان آغاز شد.

وی بیان کرد: در مجموع از ۴۸ شاعر هنرمند هم استانی تعداد ۱۵۲ اثر به دبیرخانه یازدهمین جشنواره استانی شعر ایران مهر ارسال شد که پس از داوری توسط هیئت داوران جشنواره آثار و نفرات برتر هر بخش به شرح ذیل به جشنواره ملی معرفی شدند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در بخش شعر کلاسیک هیئت داروان جشنواره " ترکیب بند ایران" اثر حسین عبدی، "عاشورا تا ظهور" اثر سید یاسر سعادت مهر، " فصل جنون" اثر علی دهقان و "ایران جان من" اثر قاسم بدره را به ترتیب حایز رتبه اول، دوم و سوم مشترک معرفی کردند.

وی افزود: همچنین در بخش شعر آزاد نیز هیئت داوران جشنواره " قهقهه‌های نازی" اثر سرکار خانم فاطمه فاضلی اردکانی، " تا آمریکا غلط زیادی نکند " اثر آریا معصومی و " کودک " اثر وحید رضایی را به ترتیب حایز رتبه اول تا سوم معرفی کردند.

سرهنگ جمشیدی ابراز داشت: هیئت داوران یازدهمین جشنواره شعر" ایران مهر" بسیج هنرمندان استان در بخش ترانه و سرود از بین آثار دریافتی اثر قابل تقدیری معرفی نکردند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره و تقدیر از هنرمندان برتر به زودی اعلام خواهد شد.



