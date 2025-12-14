رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: ۴۶ نفر به علت نشت گاز منوکسید کربن در همدان مسموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، داود گمار افزود: به دنبال نشتی دودکش سیستم گرمایشی در یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی گنبد همدان، حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن رخ داد که ۴۶ نفر دچار علائم مسمومیت شدند.

او تاکید کرد: پس از انجام اقدامات درمانی ۳۲ نفر از مددجویان برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان اعزام و ۱۴ نفر توسط همراهان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: همه مصدومان تحت درمان قرار گرفتند و بعد از بهبود کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

گمار افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما، مردم ضمن اطمینان از استاندارد بودن سیستم‌های گرمایشی نسبت به رعایت اصول ایمنی اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.