فانی شیفته کتاب و خواندن کتاب بود
کامران فانی کتابدار فقید، در حوزههای مختلفی از جمله ترجمه، تألیف و پژوهش، آثار زیادی را منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
کامران فانی کتابدار فقید، در حوزههای مختلفی از جمله ترجمه، تألیف و پژوهش، آثار زیادی را منتشر کرده است؛ از ترجمههای او به آثاری چون «مرغ دریایی» و «سه خواهر» از آنتوان چخوف، «خطابه پوشکین» داستایوفسکی، «علم در تاریخ» از جان برنارد، «سلوک روحی بتهوون» سالیوان، «زرتشت» از هنینگ، «موش و گربه» گونتر گراس و «آدمهای ماشینی» کارل چاپک میتوان اشاره کرد.
در حوزه تألیفهای کتابداری نیز از «سرعنوانهای موزه فارسی»، «گسترش ردهبندی تاریخ ایران»، «گسترش ردهبندی فلسفه اسلامی»، «فهرست موضوعی قرآن مجید» و «جنگ جهانی اول و دوم» (برای نوجوانان) میتوان نام برد.
ایمان یادگاری گزارش می دهد: