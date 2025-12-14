به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مدت زمان ذخیره سازی نرخ اول سهمیه ۱۵۰۰ تومانی سقف ذخیره سازی آن ۶ ماه و سهمیه‌های ۳ هزارتومانی ماهیانه است.

به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه هدف از اجرای مصوبه دولت در حوزه بنزین، استفاده حداکثری از کارت‌های سوخت شخصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه سوخت به کشور است گفت:مدت زمان ذخیره سازی نرخ اول سهمیه ۱۵۰۰ تومانی سقف ذخیره سازی آن ۶ ماه و سهمیه‌های ۳ هزارتومانی ماهیانه است.

جزئیات بیشتر در گزارش ناهید خدادادی