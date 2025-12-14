پخش زنده
مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه پیامنور استان کرمان با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، علیرضا محدثی زرندی شنبه ۲۲ آذر در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه پیامنور استان کرمان با تأکید بر ضرورت حرکت دانشگاهها به سمت پژوهشهای کاربردی و اثرگذار، اظهار کرد: پژوهش زمانی ارزشمند و ماندگار خواهد بود که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه بوده و منجر به حل مسائل کشور و استان شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به شاخصهای مؤثر در رتبهبندیهای معتبر جهانی از جمله رتبهبندی تایمز افزود: درآمدهای صنعتی پژوهش، تجاریسازی ایدهها، میزان تأثیرگذاری اجتماعی پژوهشها و همچنین میزان استناد به مقالات علمی، از مهمترین مؤلفههایی است که در ارزیابی جایگاه دانشگاهها در سطح بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد.
وی بیان کرد: رتبهبندیهای جهانی براساس همین شاخصها، دانشگاههای برتر را هر ساله معرفی میکنند و دانشگاه پیامنور نیز با برنامهریزی هدفمند و تقویت زیرساختهای پژوهشی و فناورانه، مسیر ارتقای جایگاه جهانی خود را با جدیت دنبال میکند.
محدثی زرندی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه دانشگاه پیامنور استان کرمان با استانداری و پارک علم و فناوری استان، این همکاری را فرصتی ارزشمند برای ایجاد تحول در حوزه پژوهش و فناوری دانست و گفت: این تعامل سهجانبه میتواند زمینهساز شکلگیری پژوهشهای مأموریتگرا، توسعه فعالیتهای دانشبنیان و افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت و دستگاههای اجرایی شود.
وی اضافه کرد: با استقرار شرکتهای دانشبنیان در مراکز رشد و فناوری دانشگاه و مشارکت فعال اعضای هیئت علمی در این شرکتها، مسیر انجام تحقیقات کاربردی و مسئلهمحور بیش از گذشته هموار خواهد شد و نتایج پژوهشها به سمت خلق ارزش افزوده و درآمدزایی حرکت خواهد کرد.
در پایان این مراسم از ۱۰ پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه پیامنور استان کرمان در بخشهای علوم پایه، علوم انسانی، فناور برتر، دانشجویی و کارمندی تجلیل شد.