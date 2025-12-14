مدیر ترمینال کانتینر و کالای عمومی بندر خرمشهر از آغاز صادرات اسلب و شمش فولادی به عمان و کویت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید مصطفی عبادی افزود؛ صادرات اسلب و شمش فولادی به عمان و کویت پس از دهه‌ها وقفه، از سر گرفته شده است.

وی با اشاره به اقدامات هدفمند در حوزه بازاریابی و جذب بار، از تحقق دو دستاورد مهم صادراتی در دو ماه اخیر گفت و گفت: در راستای رونق اقتصادی منطقه و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده بندر خرمشهر، پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر و اثرگذار، موفق شدیم بستر صادرات محصولات فولادی از این بندر مجدد فراهم کنیم.

مدیر ترمینال کانتینر و کالای عمومی بندر خرمشهر در تشریح نخستین دستاورد اظهار داشت: برای نخستین‌بار پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله، صادرات اسلب آهن مجتمع فولاد شهید جهان‌آرا واقع در شهرک صنعتی خرمشهر از طریق بندر خرمشهر به مقصد کشور عمان عملیاتی شد.

عبادی افزود: تناژ کلی این محموله ۲۰ هزار تن است که نخستین بخش آن به میزان ۳ هزار و ۳۰۰ تن از طریق بارج بارگیری و ارسال شده است، این اقدام، گامی مؤثر در احیای نقش تاریخی بندر خرمشهر در زنجیره صادرات صنایع فولادی کشور به‌شمار می‌رود.

مدیر ترمینال کانتینر و کالای عمومی بندر خرمشهر در ادامه به دومین طرح صادراتی اشاره و عنوان کرد: پس از گذشت ۴۶ سال از اشغال بندر خرمشهر توسط رژیم بعث، صادرات شمش فولادی مجتمع فولاد خوزستان از این بندر به مقصد کشور کویت نیز با تلاش‌ها و پیگیری‌های این مدیریت به مرحله اجرا رسید.

وی خاطرنشان کرد: این محموله حمل‌ونقل ترکیبی به‌گونه‌ای است که ابتدا محموله از طریق شبکه ریلی از اهواز به بندر خرمشهر منتقل شده، سپس توسط کشنده‌های ترمینال به اسکله جابه‌جا و در نهایت از طریق کشتی به کشور کویت صادر می‌شود.

عبادی با بیان اینکه تناژ کل این قرارداد صادراتی ۵۰ هزار تن است، تصریح کرد: بر اساس اعلام نماینده شرکت فولاد، ماهانه ۲۵ هزار تن شمش فولادی از این مسیر صادر خواهد شد. همچنین نخستین محموله این پروژه با شناور به تناژ ۲ هزار و ۶۰۰ تن بارگیری و با موفقیت از بندر خرمشهر خارج شده است.

وی تشریح کرد: فعال‌سازی مجدد مسیر‌های صادراتی از بندر خرمشهر، علاوه بر افزایش سهم این بندر در تجارت خارجی کشور، موجب کاهش هزینه‌های صادرات و حمل و نقل تولیدکنندگان، تنوع‌بخشی به شیوه‌های حمل‌ونقل، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد، همچنین اتصال مؤثر شبکه ریلی به حمل‌ونقل دریایی، جایگاه بندر خرمشهر را به‌عنوان یک هاب صادرات و حمل و نقل چندوجهی در جنوب غرب کشور تقویت می‌کند.