به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه تولید انواع لاکتوز‌های دارویی و غذایی شرکت تولیدات لبنی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و در قالب رویداد اینوا به برگزار شد.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی در قالب طرح توسعه اجرایی شده و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش صنایع لبنی و دارویی استان خواهد داشت.

با بهره‌برداری از این واحد صنعتی برای ۴۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و ظرفیت اسمی سالانه این طرح ۱۲۰۰ تن انواع لاکتوز‌های دارویی و غذایی خواهد بود.