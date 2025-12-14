پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی طرح توسعه تولید انواع لاکتوزهای دارویی و غذایی در قالب رویداد اینوا در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه تولید انواع لاکتوزهای دارویی و غذایی شرکت تولیدات لبنی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و در قالب رویداد اینوا به برگزار شد.
این طرح با سرمایهگذاری ۲۲۰ میلیارد تومانی در قالب طرح توسعه اجرایی شده و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش صنایع لبنی و دارویی استان خواهد داشت.
با بهرهبرداری از این واحد صنعتی برای ۴۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و ظرفیت اسمی سالانه این طرح ۱۲۰۰ تن انواع لاکتوزهای دارویی و غذایی خواهد بود.