استاندار آذربایجان‌غربی بر نقش راهبردی صنایع لبنی و گیاهان دارویی به عنوان محور‌های اصلی رشد صنعتی و صادراتی و توسعه اقتصادی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه تولید انواع لاکتوز‌های دارویی و غذایی در ارومیه، با تأکید بر نقش راهبردی صنایع لبنی و گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی استان، گفت: این دو حوزه می‌توانند به‌عنوان محور‌های اصلی رشد صنعتی و صادراتی آذربایجان‌غربی ایفای نقش کنند.

رضا رحمانی افزود: شرکت پگاه با تنوع تولید، مدیریت کارآمد و بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند، نمونه‌ای موفق و قابل افتخار در مسیر توسعه صنعتی استان است.

وی همچنین تأمین امنیت غذایی، توسعه زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده را از مهم‌ترین دستاورد‌های این شرکت دانسته و خاطرنشان کرد: تجربه پگاه نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توان به رشد پایدار صنعتی دست یافت.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه گیاهان دارویی و صنایع غذایی نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی از پتانسیل قابل توجهی برای تکمیل زنجیره‌های تولید برخوردار بوده و بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند جایگاه استان را در حوزه صنعت و صادرات ارتقا دهد.

رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه پژوهش، افزایش توان تولید و توسعه صادرات، اضافه کرد: ورود سرمایه‌های بزرگ به بخش صنعت، زمینه‌ساز ارتقای تولید ملی و حضور مؤثر در بازار‌های بین‌المللی خواهد بود.

وی در پایان منابع انسانی متخصص را مهم‌ترین سرمایه استان دانسته و افزود: نیروی انسانی توانمند و متخصص، پشتوانه اصلی توسعه پایدار آذربایجان‌غربی است که باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.