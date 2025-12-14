پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از کشف و ضبط سه بهله پرنده شکاری از گونه ارزشمند شاهین بالابان در شهرستان ریگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ساسان کفائی گفت: با رصد اطلاعاتی دقیق و همکاری نزدیک نیروهای محیطزیست و وزارت اطلاعات، این سه پرنده شکاری کشف و در جریان عملیات، دو نفر از متخلفان دستگیر شدند که هماکنون در بازداشت به سر میبرند.
وی با اشاره به اهمیت این گونه افزود: شاهینها از جمله پرندگان شکاری کمیاب و شاخص هستند که نقش مهمی در حفظ تعادل زیست بوم ها ایفا میکنند و حفاظت از آنها اهمیت ویژهای دارد.
کفائی ادامه داد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با همکاری جوامع محلی، برنامههای آموزشی و حفاظتی متعددی را با هدف پیشگیری از تهدیدات احتمالی و ارتقای آگاهی عمومی دنبال میکند. حفاظت از گونههای ارزشمند، علاوه بر پایداری محیط زیست، تضمینکننده حفظ میراث طبیعی برای نسلهای آینده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با تأکید بر اینکه شاهین بالابان از گونههای کمیاب و تحت حمایت قانونی است، تصریح کرد: هرگونه شکار، خرید و فروش یا نگهداری غیرمجاز این گونه جرم محسوب میشود و برخورد قاطع با قاچاق حیات وحش در دستور کار جدی دستگاههای مسئول قرار دارد.
او در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار یا قاچاق حیات وحش، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا با مشارکت همگانی، از سرمایههای طبیعی کشور صیانت شود.