فرماندار بروجرد گفت:گمرک منطقه ویژه ی اقتصادی این شهرستان موتور محرک تولید،صادرات و جذب سرمایه‌گذار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد گفت:گمرکی شدن منطقه ویژه ی اقتصادی این شهرستان،اقدامی راهبردی برای حمایت از تولید صادرات‌محور،کاهش هزینه‌های صنعتی و تسهیل صادرات و واردات است.

قدرت‌الله ولدی افزود: فعال‌سازی این گمرک،خدمات پایدار گمرکی را برای واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران فراهم کرده و موجب تسریع مبادلات تجاری می‌شود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۴۶۰ واحد صنعتی فعال در بروجرد که حدود ۴۰ درصد واحدهای موفق استان را شامل می‌شوند، بیان کرد:محصولات این واحدها علاوه بر بازار داخلی به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

فرماندار ویژه بروجرد همچنین از انجام بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و تأکید کرد:این تصمیمات گمرکی بر اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری اثر مستقیم دارد.

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی هم افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی را نتیجه بیش از یک دهه پیگیری عنوان کرد و افزود:این زیرساخت عاملی مهم برای توسعه ی پایدار و ارتقای جایگاه بروجرد در سطح ملی و فراملی است.