پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی از کاهش چشمگیر حجم آب ذخیرهشده در سدهای استان خبر داد و گفت: مجموع ذخایر سدها تا ۲۱ آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری با اشاره به نتایج آخرین پایش منابع آبی استان گفت: در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن سدهای آذربایجانغربی ۳۸۲ میلیون مترمکعب برآورد شده، در حالی که این رقم در سال گذشته به ۶۵۲ میلیون مترمکعب میرسید.
به گفته او، سدهای سردشت، کانیسیب و شهرچای ارومیه بیشترین میزان ذخیره آبی را در میان سدهای استان دارند و به ترتیب ۲۰۹، ۱۳۷ و ۶۹ میلیون مترمکعب آب در مخازن خود نگه داشتهاند.
با این حال، برخی سدهای مهم استان کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه حجم آب سد بوکان از ۱۶۵ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۴۳ میلیون مترمکعب رسیده و ذخیره سد مهاباد نیز به ۴۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
رستگاری همچنین از کاهش ذخیره آب در سد شهرچای ارومیه نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: سایر سدهای استان از جمله زولا، دریک، سیلوه، ماکو و شهید قنبری نیز عمدتاً با افت حجم آب مواجه بودهاند. در این میان، سد آغچای کاهش محسوسی داشته، اما سد ارس دو نسبت به سال گذشته افزایش جزئی را ثبت کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با اشاره به تداوم شرایط کمآبی تأکید کرد: مدیریت مصرف، اصلاح الگوی استفاده از آب و مشارکت عمومی در اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی، نقش تعیینکنندهای در عبور از وضعیت فعلی منابع آبی استان خواهد داشت.