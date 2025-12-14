رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مهریز از اضافه شدن رشته‌های جدید کارشناسی ارشد و اجرای طرح دانشکده جوار معدنی با هدف آموزش مهارت‌محور و تضمین اشتغال دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسینی از توسعه چشمگیر تحصیلات تکمیلی و اجرای طرح‌های نوآورانه آموزشی با محوریت مهارت‌آموزی و ارتباط با صنعت خبر داد.

وی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان مهریز با اشاره به رویکرد توسعه‌ای دانشگاه در سال‌های اخیر اظهار کرد: در حوزه تحصیلات تکمیلی، دو رشته حسابداری و فیزیولوژی ورزشی و تندرستی به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اضافه شده و در حال پیگیری راه‌اندازی دو رشته دیگر در این مقطع هستیم. همچنین اقدامات لازم برای

فعال‌سازی یک رشته در مقطع دکترا در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.

حسینی با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت افزود: در سال جاری و با انعقاد تفاهم‌نامه با یکی از معادن بزرگ شهرستان مهریز، نخستین دانشکده جوار معدنی در این واحد دانشگاهی راه‌اندازی شد؛ طرحی که در آن دانشجویان همزمان با تحصیل، آموزش‌های تخصصی و مهارتی را به‌صورت عملی در محیط معدن فرا می‌گیرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، بخشی از هزینه‌های آموزشی توسط معدن تأمین می‌شود و دانشجویان به‌صورت بورسیه تحت حمایت قرار می‌گیرند. همچنین اشتغال دانشجویان پس از پایان تحصیل تضمین شده که این موضوع اقدامی مؤثر در راستای اشتغال‌زایی و پاسخ به نیاز بازار کار محسوب می‌شود.

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی شهرستان مهریز بیان کرد: وجود معادن متعدد در منطقه، فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌های مشترک میان دانشگاه و صنعت فراهم کرده است و دانشگاه آزاد اسلامی مهریز با بهره‌مندی از اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی توانمند، آمادگی دارد این همکاری‌ها را در سال‌های آینده توسعه دهد.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مهریز آماده همکاری با صنایع بزرگ شهرستان و سایر بخش‌های صنعتی است تا آموزش‌های مهارت‌محور در کنار صنعت شکل بگیرد؛ رویکردی که منجر به تأمین نیروی انسانی متخصص و انتفاع همزمان دانشگاه، دانشجو و صنعت خواهد شد.