اجرای نمایشنامه کمدی خجیر محله در کلارآباد
نمایشنامه کمدی خجیر محله با استقبال و همراهی مردم عباس آباد، کلارآباد وسلمانشهر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، حسن دلاور دستیار کارگردان گروه هنری روماک گفت: استقبال مردم از این اجرا بسیار خوب بود ومردم فهیم شهرستان عباسآباد اهل هنر و علاقهمند به فعالیتهای فرهنگی هستند و همواره از هنرمندان حمایت کردهاند.
وی افزود: از یازده سال پیش که این گروه نمایشی فعالیت خود را آغاز کرده، همواره با همراهی و استقبال گرم مردم روبهرو بودهایم و این حمایتها بزرگترین سرمایه هر هنرمند به شمار میآید.
او در ادامه تصریح کرد: بدون حضور تماشاگران، اجرای هنری معنا و مفهوم خود را از دست میدهد. در این اثر نمایشی، ۱۰ بازیگر شامل ۳ بانوی هنرمند و ۷ بازیگر مرد به ایفای نقش میپردازند که خوشبختانه با هماهنگی و انسجام بسیار خوبی روی صحنه حضور دارند، مردم منطقه همواره با لطف و حمایت خود، انگیزه مضاعفی به گروه دادهاند.
به گفته او، این گروه طی چهار ماه گذشته بهصورت مستمر مشغول تمرین و آمادهسازی این نمایش بوده است، با این حال یکی از مهمترین نیازهای هنری شهرستان، وجود یک فضای مناسب برای اجرای نمایشهاست که شایسته است شهرستان عباسآباد دارای یک سالن استاندارد و آمفیتئاتر مناسب باشد تا مردم علاقهمند بتوانند بدون نیاز به مراجعه به شهرهای اطراف از برنامههای فرهنگی و هنری بهرهمند شوند.
محمدحسین لطفی، هنرمند عباسآبادی و دانشآموخته رشته بازیگری هم ضمن قدردانی از حمایتهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان عباسآباد بر ضرورت توسعه زیرساختهای نمایشی در این شهرستان تأکید کرد.
این هنرمند افزود: شهرستان از داشتن یک سالن مجهز محروم است و امیدواریم با تلاش مسئولان این نیاز مهم فرهنگی برطرف یشود تا هنرمندان بتوانند آثار باکیفیتتری ارائه دهند.
مسئول انجمن نمایش شهرستان عباسآباد همچنین درباره استقبال مردم از نمایشهای محلی گفت: نمایشهایی مانند خجیرمحله که با گویش بومی اجرا میشوند میان مردم بسیارمحبوباند، نسلهای قدیمیتر از شنیدن واژگان آشنای محلی لذت میبرند و نسل جوان نیز به دلیل تازگی و ناآشنایی با این گویش، مشتاقاند چند بار نمایش را ببینند تا معنای اصطلاحات را بهتر درک کنند.
لطفی تصریح کرد: این استقبال نشان میدهد مردم ما همچنان به آداب و رسوم گذشته و میراث فرهنگی خود علاقهمندند، بنابراین لازم است تعداد اینگونه نمایشها در سطح شهرستان افزایش یابد.
وی در پایان با قدردانی از مسئولان اداره ارشاد، شهرداران عباسآباد، سلمانشهر وکلارآباد و، بسیج رسانه وهمراهی رسانهها گفت:
امیدوارم با کمک و یاری رسانه ارزشمند صداوسیما شاهد گسترش فعالیتهای نمایشی بومی در شهرستان عباسآباد باشیم.
یادآور میشود: پس از ۱۲ شب از اجرای نمایشنامه خجیر محله (نمایش کمدی با گویش محلی) به نویسندگی و کارگردانی مازیار عسگری و استقبال گرم مردم عباسآباد، سلمانشهر وکلارآباد یکهفته دیگر تمدید و در سالن کتابخانه شهرداری کلارآباد به روی سن میرود.