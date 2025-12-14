به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سومین جشنواره ملی «نقالی و روایتگری سیلک» با هدف احیا، آموزش و گسترش این هنر کهن ایرانی، از تمامی نقالان، روایتگران، هنرجویان و علاقه‌مندان در سراسر کشور دعوت می‌کند آثار خود را در بخش‌های مختلف این جشنواره ارسال کنند.

این جشنواره در بخش‌های جشنواره بخش زنده‌یاد مرشد ولی‌الله تُرابی (ویژه نقالان بزرگسال)، بخش رویش (ویژه کودک و نوجوان)، بخش نهال (ویژه نوآموزان و دانش‌پذیران هنر نقالی)، بخش مفاخر (معرفی مفاخر، مشاهیر و بنا‌های تاریخی کاشان بزرگ) برگزار می‌شود.

این جشنواره بهمن ۱۴۰۴ در کاشان برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار ۲۵ دی ۱۴۰۴ خواهد بود.