شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان
پیروزی ۱۷ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر
شاهرود
خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل کوچه شهید مزجی الی چهارراه شهید رجایی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰
خیابان ۲۲ بهمن کوچه ۱۶ از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰