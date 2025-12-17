به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه بیست و ششم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان

پیروزی ۱۷ از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود

خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل کوچه شهید مزجی الی چهارراه شهید رجایی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

خیابان ۲۲ بهمن کوچه ۱۶ از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰