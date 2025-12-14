به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توکل آبشناس افزود: برداشت سیب‌زمینی پاییزه در نهاوند ادامه دارد و کاشت محصول در راستای اجرای طرح الگوی کشت در این شهرستان است.

او تصریح کرد: امسال سطح زیرکشت محصول سیب زمینی در شهرستان ۱۷۰ هکتار است که برآورد می‌شود حدود ۱۰ هزار تن محصول تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند افزود: آبیاری این محصول به روش تحت فشار انجام می‌شود تا از هدر رفت آب جلوگیری شود و سطح زیر کشت با توجه به برنامه اصلاح الگوی کشت نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

آبشناس تاکید کرد: با توجه به حجم برداشت محصول به صورت فصلی برای تعداد زیادی از افراد، شغل ایجاد شده و منبع درآمدی برای این افراد است.

او گفت: سیب‌زمینی برداشت شده به سردخانه‌ها و کارخانه‌های فرآوری ارسال می‌شود و در نهاوند ظرفیت ۱۹ هزار تن دخیره‌سازی داریم.

آبشناس افزود: در این شهرستان دو نوع سیب‌زمینی بذری و خوراکی کشت می‌شود و با توجه به وضعیت تولید این محصول که در شرایط مناسب آب و هوایی پرورش می‌یابد، محصول شهرستان دارای کیفیت بسیار خوبی است.

او تاکید کرد: با توجه به مشکل کمبود سردخانه از همه سرمایه‌گذاران درخواست داریم برای احداث سردخانه اقدام کنند.