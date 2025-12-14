پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به نقش مؤثر رویدادهای فرهنگی در تقویت اقتصاد محلی گفت: برگزاری نمایشگاههایی با محوریت آیینهای ملی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اشتغالزایی استان فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: زنده نگه داشتن آیینهای اصیل ایرانی، به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی جامعه کمک میکند.
وی با اشاره به حضور تولیدکنندگان محلی و فعالان فرهنگی در این نمایشگاه اظهار کرد: حمایت از مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد، بهویژه در حوزه صنایعدستی و محصولات سنتی، نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با تأکید بر نقش بانوان در این رویداد فرهنگی گفت: بخش قابل توجهی از غرفهها توسط بانوان هنرمند و کارآفرین اداره میشود که فعالیت آنها سهم قابل توجهی در پویایی اقتصادی و فرهنگی استان دارد.
نمایشگاه شب یلدا از یکشنبه شب در پارک جنگلی ارومیه آغاز شده و با استقبال شهروندان همراه بوده و در روزهای آینده نیز پذیرای علاقهمندان خواهد بود.