کارشناس هواشناسی استان قزوین از با بارش باران و برف، وزش بادهای سرد شمالی و کاهش محسوس دما طی چند روز آینده خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: برای ساعات بعدازظهر امروز در برخی مناطق احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد. همچنین روزهای سهشنبه و چهارشنبه با شمالی شدن سوی جریانات و همراهی آن با سامانه بارشی، بارش باران و برف در سطح استان پیشبینی میشود که در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.
آخوندی خاطرنشان کرد: وزش باد نیز در این مدت موجب بروز پدیدههای جوی خواهد شد.
به گفته وی، به لحاظ دمایی، استقرار هوای سرد ادامه دارد و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه با وزش بادهای شمالی کاهش محسوس دما انتظار میرود.