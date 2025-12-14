پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمایشگاه فروش یلدا با محوریت حمایت از بانوان تولیدکننده و کارآفرینان نوپا، از ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن شماره ۲ نمایشگاه بینالمللی پارک جنگلی ارومیه برگزار میشود.
این رویداد با راهبری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و با هدف ایجاد فرصت عرضه مستقیم و نمایش توانمندیهای بانوان تولیدکننده برپا شده است. در نمایشگاه فروش یلدا، مجموعهای از محصولات ویژه این آیین کهن شامل صنایعدستی، تولیدات خانگی، خوراکیهای سنتی، بستههای یلدایی و دستساختههای هنری ارائه میشود.
برگزارکنندگان این نمایشگاه میگویند ایجاد بازار حمایتی برای کسبوکارهای خرد، تقویت چرخه تولید خانگی، و معرفی ظرفیتهای نهفته بانوان کارآفرین از مهمترین اهداف این برنامه است.
به گفته آنان، این نمایشگاه علاوه بر فرصت فروش، زمینه ارتباطگیری تولیدکنندگان با بازار، شناخت سلیقه مصرفکنندگان و معرفی برندهای نوپا را نیز فراهم میکند.
