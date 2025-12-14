پخش زنده
نشست معاون مشترکین ستاد آب و فاضلاب استان با فرماندار زرند، با محوریت بررسی وضعیت منابع آبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، در نشست مشترک معاون مشترکین آبفای استان با فرماندار زرند، با تأکید بر شرایط بحرانی منابع آب، برخورد با انشعابات غیرمجاز، اصلاح الگوی مصرف بهویژه در ادارات و تأمین منابع جدید آبی بهعنوان محورهای اصلی مدیریت تنش آبی شهرستان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
یکشنبه ۲۳ آذر نشست معاون مشترکین ستاد آب و فاضلاب استان با فرماندار شهرستان زرند، با محوریت بررسی وضعیت منابع آبی و راهکارهای عبور از تنش کمآبی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، همت ایزدی فرماندار زرند با اشاره به شرایط نگرانکننده منابع آب اظهار کرد: شهر زرند بهعنوان یکی از ۴۰ شهر کمآب کشور با تنش آبی جدی مواجه است و حفاظت از چاههای تأمینکننده آب شرب، ضرورتی غیرقابل چشمپوشی به شمار میرود.
وی بر لزوم تجهیز و ساماندهی انبارهای مرتبط با حوزه آب، برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز و اجرای دقیق سیاستهای مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: صیانت از منابع موجود تنها با نظارت مستمر و اجرای بدون اغماض قوانین امکانپذیر است.
فرماندار زرند همچنین با اشاره به بخشنامههای دولت، استفاده از چمن و توسعه فضای سبز پرمصرف در ادارات سطح شهر را ممنوع اعلام کرد و گفت: ادارات باید در خط مقدم صرفهجویی قرار گیرند و الگوی عملی مدیریت مصرف برای شهروندان باشند.
ایزدی در ادامه از تخصیص بودجه جدید برای حفر دو حلقه چاه بهمنظور کاهش تنش آبی شهرستان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای پایداری تأمین آب شرب دانست.
در ادامه نشست، مهدوی معاون مشترکین آبفای استان با اشاره به سهم قابل توجه ادارات دولتی در مصرف آب شهری گفت: کاهش فضای سبز ادارات، اصلاح الگوی مصرف و پایش مستمر مصرف دستگاههای اجرایی نقش تعیینکنندهای در عبور از شرایط کمآبی دارد.
وی همچنین بر برخورد جدی و قانونی با انشعابات غیرمجاز بهعنوان یکی از عوامل اصلی هدررفت آب تأکید کرد و خواستار همراهی همه دستگاهها در این زمینه شد.
این نشست با تأکید دو طرف بر همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت همگانی شهروندان برای مدیریت تنش آبی و صیانت از منابع حیاتی آب شهرستان زرند به کار خود پایان داد.